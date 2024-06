Célébrer le Jura à travers son drapeau et en musique

Chanter le Jura à travers son emblème. Voici le projet de la classe 7P et 8P de Mervelier. Les élèves ont écrit et enregistré une chanson sur le thème du drapeau dans le cadre du 50e anniversaire du plébiscite jurassien. Le musicien Christophe Meyer a accompagné les 21 enfants, âgés de onze à douze ans, tout au long du processus. Le morceau est né de l’initiative de l’enseignante Céline Marquis avec l’aide de sa collègue Julie Montavon.

L’idée initiale ne partait pourtant pas en musique. Les écoliers ont tout d’abord revisité l’écusson jurassien en le redessinant à leur manière. Ces œuvres qui ont été réalisées dans le cadre du concours mis en place pour les festivités du jubilé sont visibles sur le site du canton. « L’objectif était d’être le plus original possible », précise Céline Marquis. L’habitante de Corban explique que l’idée d’une participation au concours est apparue grâce à la présence d’une grande affiche issue du recueil de Christophe Meyer « Les écussons jurassiens » dans la salle de classe. Si l’artiste jurassien n’était pas connu d’une partie des écoliers, il l’était bien de l’enseignante, puisqu’il s’agit de sa cousine. Pour glisser du dessin à la chanson, il n’y avait donc qu’un pas. « Pour préparer les élèves et leur présenter le personnage, on a chanté deux chansons de Christophe Meyer. C’était aussi pour leur montrer qu’on peut faire des chansons sur le Jura », raconte l’enseignante.