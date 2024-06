Le film sur Roland Béguelin et Marcel Boillat à voir dès mercredi

Le film « Sans Roland Béguelin et Marcel Boillat, pas de canton du Jura ! » sera à découvrir dès ce mercredi dans la région. Une vingtaine de projections sont prévues jusqu’au 30 juin dans six salles obscures de Delémont, Moutier, Porrentruy, Les Breuleux et Le Noirmont. Elles seront gratuites et chacune des séances comprendra un ou des invités dont des personnes engagées dans la lutte pour la création du canton du Jura. Des projections auront également lieu dans divers endroits de Suisse romande. Le documentaire du Jurassien Pierre-Alain Meier est basé sur des images d’archives et tourne autour des personnalités du secrétaire du général du Rassemblement jurassien et du fondateur du FLJ, le Front de libération jurassien. Le calendrier des projections est à découvrir en lien ici. /comm-fco