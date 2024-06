A Buix, la fête du 23 juin revient année après année

A Buix, depuis 50 ans, on fête le 23 juin. Une petite manifestation est organisée chaque année, d’abord par la section du Rassemblement jurassien, puis par la Fanfare Union Buix. Pour marquer le 50e anniversaire du plébiscite, la fête, qui se tient samedi, a pris de l’ampleur. Un discours de François Lachat, président de l’Assemblée constituante et premier président du Gouvernement jurassien, va ponctuer la partie officielle à 18h30 dans la halle polyvalente du village. Dès 16h, le public pourra visionner un film retraçant les moments forts de la lutte. Michel Choffat, qui porte l’événement, va aussi exposer des affiches du combat jurassien. La plupart proviennent des archives de l’ancien militant. Le Mouvement autonomiste jurassien a aussi mis à disposition des documents. Si Michel Choffat se sent si investi par la cause, c’est « d’abord pour garder à l’esprit » ce 23 juin 1974. Mais c’est aussi pour lui un retour aux sources : « Mes racines d’Ajoulot, de Jurassien, de terrien ». L’ancien membre des Béliers ne peut s’empêcher d’évoquer les spectacles en patois du Djôsèt Barotchèt, qui ne parlait que « de la défense de son coin de pays ».







A Montsevelier aussi, on fête

A Montsevelier aussi, on fêtera l’indépendance du canton du Jura. La manifestation se tient dès 18h samedi à la halle polyvalente. A cette occasion, le vice-président du Gouvernement jurassien, Martial Courtet, prendra la parole. Côté festif, en collaboration avec le Centre culturel et régional de Delémont, un spectacle de rue sera à découvrir. L’acrobate Yldor LIach proposera dès 20h « Sobre Rodes ». /ncp