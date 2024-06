Le pavillon d’information est désormais ouvert sur le site de géothermie profonde à Haute-Sorne. L’endroit a pour but de partager les informations sur le projet. Les personnes intéressées peuvent visiter le pavillon d’information les mercredis de 14h à 17h et les samedis de 9h à 12h. Des visites guidées peuvent aussi être organisées sur demande. Retrouvez plus d’informations sur le site internet du promoteur. /comm-jad