Le drapeau a flotté, désormais il est exposé

Des drapeaux jurassiens qui ont fait le tour du monde. A l’occasion du 50e anniversaire du plébiscite jurassien, le canton du Jura a lancé en février un concours photo « Il flotte notre drapeau ». Et le succès a été au rendez-vous puisque 450 clichés ont été envoyés. Un jury en a sélectionné 30 qui sont exposés depuis jeudi et jusqu’au 11 août sur l’esplanade du Théâtre du Jura à Delémont. Le gagnant se nomme Basile Charmillot. Lors d’un de ses voyages aux Maldives, l’enseignant a lesté un drapeau pour le prendre en photo au fond de l’eau. Il en résulte un cliché « esthétique », selon le président du jury. Martial Courtet relève aussi les efforts et l’inventivité du photographe. Le ministre jurassien de la Culture souligne le fort engouement des Jurassiens et des Jurassiens de l’extérieur. Environ 300 personnes ont participé à ce concours en transmettant une ou plusieurs photos : « Des choses personnelles souvent, des moments importants dans la vie de ces personnes ». Il conclut en affirmant que « cette identité jurassienne a été magnifiquement mise en valeur ».





Il flotte le drapeau, au fond de l’eau

Basile Charmillot transporte son drapeau lors de tous ses voyages. Il affirme qu’il y a toujours de la place pour l’étendard dans ses bagages « surtout quand on le fait soi-même ! » Pour l’enseignant, ce drapeau permet de « dire qu’on est ici, on est petit mais on est présent. » /ncp