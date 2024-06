Un film sur le Jura par et pour les écoliers

Les écoliers jurassiens ont posé leurs questions sur la création du canton du Jura. A l’occasion du 50e anniversaire du plébiscite du 23 juin, un film est mis à disposition des classes dès cette semaine pour illustrer cet événement. Durant une trentaine de minutes, des personnalités politiques des six groupes parlementaires, le secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien et le ministre de la Formation, de la Culture et des Sports répondent à une douzaine d’interrogations d’enfants provenant de quatre écoles du canton. Ce documentaire est un moyen « de rappeler les faits et d’ouvrir la discussion » lors des leçons d’histoire récente et de citoyenneté dès cette fin d’année scolaire, selon le communiqué transmis ce jeudi par le Département de la formation. Le film est à découvrir ici. /comm-ncp