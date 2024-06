L’État reconnaît qu’il aurait pu consulter davantage sur le dossier du CEJEF

Concrètement pour Porrentruy, 4 classes, soit environ une soixantaine d’élèves, déménageront à Moutier. Mais un vieil accord signé entre Delémont- Porrentruy et le Département de la formation - dirigé à l’époque par Elisabeth Baume-Schneider - garantit une répartition équitable des élèves de la division commerciale : 60% à Delémont, 40% à Porrentruy. Martial Courtet promet que les départs de Porrentruy seront en partie compensés dès 2027. « Cet équilibre entre Porrentruy et Delémont sera maintenu. Les polymécaniciens et la maturité technique post-CFC seront déplacés, on parle ici d’environ 35 élèves. Et pour les deux classes de la division commerciale (NDLR « Economie » et « Type services »), il y aura un rééquilibrage. Donc on peut résumer ce dossier au fait que, pour Porrentruy, le changement sera de l’ordre de grandeur de 35 apprentis », rassure le ministre en charge de la formation.





« On va rester très vigilant sur la suite de ce dossier »

« Cette convention est de nature à nous rassurer. Maintenant on va rester très très vigilant sur la suite. Porrentruy est une ville estudiantine, elle doit continuer à être ce pour quoi elle est connue et reconnue, donc c’est important pour moi d’être vigilant et que le Conseil municipal porte un œil très attentif sur l’évolution de ce dossier », prévient le maire Philippe Eggertswyler. Porrentruy s’interrogeait aussi sur le sort de son Lycée cantonal avec la perspective de l’arrivée de la maturité en 4 ans. L’État l’a assuré, là aussi, qu’aucune réflexion sur un quelconque déplacement du lycée n’était à l’étude. /jpi