« Café des Arts » : Antoinette Rychner

C’est dans les Franches-Montagnes, dans sa petite maison aux volets bleus que nous rencontrons l’écrivaine Antoinette Rychner, qui compose ses textes pour la littérature et pour le théâtre. Dans son projet « Nature-écriture » elle anime des ateliers d’écriture, individuels ou en groupe, un éveil aux mots en pleine nature ou en ligne. Même sans le but d’écrire des pages et des pages, Antoinette Rychner veut tout simplement accompagner votre plume.