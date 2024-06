Les comptes 2023 de Delémont approuvés avec de la grogne

Les comptes 2023 de Delémont sont sous toit. Le Conseil de ville les a approuvés lundi soir par 35 voix contre 2 et 5 abstentions. Pour rappel, l’exercice a bouclé sur un déficit de 2,2 millions de francs. Les deux représentants de l’UDC ont voté « non ».

Chaque formation politique s’est exprimée et a fait part de sa préoccupation face à la situation difficile, avec des termes plus ou moins forts. « C’est la tutelle qui vous attend ! Remettez-vous en question ! », a calmé l’UDC Laurence Studer à l’adresse du Conseil communal. « Nous dénonçons une situation catastrophique, le mal est profond. On paie la politique de la gauche. L’appareil communal est surdimensionné », a déclaré Christophe Günter pour le PLR. Pour la PCSI Suzanne Maître-Schindelholz, « les comptes ne sont pas satisfaisants et font peur. Il y a de quoi s’inquiéter. Une réaction est indispensable, il faudra de la persévérance. Il sera nécessaire de se restreindre au strict minimum ».

Au nom du PS, Colin Vollmer a souligné que « les services communaux ont dépensé de manière responsable et attentive. Nous avons maintenant besoin d’une planification financière complète, sans péjorer le service public ». Colin Vollmer, comme le Centriste Olivier Schaller, ont par ailleurs déploré le fait que les rentrées issues des personnes morales aient été surestimées. Ce même Olivier Schaller a encore estimé que « la fête est finie. Il faut maintenant tourner la page et mettre désormais la priorité sur les mesures d’économie ». A noter que Céline Robert-Charrue Linder (CS-POP/Verts) s’est exprimée au nom de la commission de gestion et de vérification des comptes. Elle s’est dite « très préoccupée par la situation » avant d’appeler les élus à accepter les comptes.

Pour le Conseil communal, à l’heure de la conclusion, le maire Damien Chappuis a aussi pris la parole : « Le Conseil communal a aussi la volonté de tourner cette mauvaise page et ses membres tirent à la même corde, indépendamment des couleurs politiques ». Avant de préciser qu’une hausse d’impôt n’est actuellement pas sur la table de l’exécutif communal. /rch