Une société immobilière pour gérer le nouvel hôpital

La réflexion évolue quant au financement du possible nouvel hôpital à Delémont. Le Conseil d’administration de l’Hôpital du Jura (H-JU) veut désormais créer une société immobilière pour la construction puis la gestion de ce nouveau complexe appelé à voir le jour au sud des voies d’ici 2030. Jusqu’ici, l’idée était d’avoir un partenariat public-privé (PPP) dans lequel un investisseur construirait et financerait un bâtiment dont l’H-JU deviendrait locataire. « On maintient l’idée du PPP, mais on veut garder la main sur l’avenir, ce que la précédente option n’assurait pas totalement », a expliqué à RFJ le président du Conseil d’administration Jacques Gygax.