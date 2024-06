La commune de Val Terbi fait un geste pour le FC Vicques

Le FC Vicques va recevoir un soutien de la commune pour remplacer l’éclairage de ses terrains de football. Le Conseil général de Val Terbi a accepté mardi soir, par 16 voix contre 4 et 2 abstentions, de faire un don de 25'000 francs au club et de lui prêter 85'000 francs, remboursables en 15 ans et sans intérêts. Le point a toutefois suscité de nombreuses discussions. Certains élus se sont inquiétés des problèmes d’équité que pourrait créer ce soutien entre les différentes sociétés de la commune. Le conseiller général Martin Clerc (VT Ensemble) a notamment proposé de se limiter à un prêt de 110'000 francs, se montrant mal à l’aise avec l’idée d’un don. Au final, le Conseil général a donné son aval à un compromis du groupe Le Centre et sympathisants.





Un don diminué de moitié

L’exécutif souhaitait, en effet, octroyer un don de 50'000 francs à la base et un prêt de 60'000 francs. Le conseiller communal en charge du dossier, Michel Arnoux, regrette que le législatif n’ait pas suivi ce projet. « Le but est néanmoins atteint. Il fallait absolument qu’on puisse basculer vers cette technologie LED sur ce terrain de football, donc je suis satisfait », souligne-t-il. Selon Michel Arnoux, cette solution risque toutefois d’être plus compliquée à assumer pour le FC Vicques qui rencontre depuis quelques années des difficultés financières et qui est propriétaire de toutes ses installations contrairement à d’autres clubs du canton.