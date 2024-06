Un gisement de sel découvert lors du forage à Glovelier

Un gisement de sel a été découvert, selon nos informations, lors du forage en lien avec le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. Olivier Zingg, chef de projet auprès de Géo-Energie Suisse, nous a confirmé que la foreuse avait traversé une couche de sel « d’environ 160 mètres d’épaisseur » à environ 1200 mètres de profondeur. Soit le double des 80 mètres de sel découverts à Grandfontaine en 2016 lors d’un forage exploratoire. « Du sel, on en trouve partout, et les nappes sont étendues. Mais nous avons traversé une épaisseur plus importante que ce à quoi nous nous attendions. Pour le projet, ça ne change absolument rien », confie Olivier Zingg.





Une éventuelle exploitation est de la compétence fédérale des Salines Suisses

Une éventuelle exploitation de cette ressource « est de la compétence fédérale des Salines Suisses », précise David Eray, ministre jurassien de l’Environnement. « Les Salines Suisse auront accès à ce type d’information. Est-ce qu’elles pourraient décider à l’avenir de venir extraire du sel dans les environs ? C’est un scénario plausible », souffle le ministre qui rappelle que Bâle-Campagne a développé une petite industrie autour de l’or blanc. « Ce qui est surtout intéressant, c’est que cela montre que le forage d’exploration va étoffer nos connaissances scientifiques du sol profond, et cet intérêt dépasse le projet », avance encore Olivier Zingg. Les données scientifiques récoltées au fil du forage seront par ailleurs mises à disposition du domaine public. /jpi