Les comptes 2023 de Porrentruy sont sous toit

Un soulagement à la lecture des comptes 2023 de Porrentruy. Voici le ressenti général exprimé jeudi soir par les conseillers de ville. Alors que le budget tablait sur un déficit de 1,8 million de francs, la perte se monte à 428'000 francs. Les chiffres ont été approuvés par le Conseil de ville. Ses membres saluent les efforts entrepris par le Conseil municipal et le personnel municipal pour la bonne tenue des comptes. Toutefois, le Centre et le PLR ont montré leur inquiétude face à la baisse des fonds propres et au risque de découvert au bilan.





Deux postulats passent la rampe

Les autorités municipales devront étudier deux nouveaux postulats, qui ont été acceptés jeudi soir. Le premier concerne les assurances du personnel municipal. Le Centre propose d’étudier la possibilité de négocier auprès d’assurances des contrats collectifs qui permettent de proposer des offres avantageuses. L’exécutif, qui soutenait ce postulat, va aussi se renseigner auprès d’autres communes pour augmenter le nombre d’assurés et ainsi espérer des rabais plus intéressants.

Le second texte, qui était une motion transformée en postulat, s’adresse aux plus de 65 ans. A l’instar du projet mené à Delémont, Porrentruy devra réfléchir à la mise en place d’une politique des seniors. La proposition du groupe PS-Les Verts s’inscrit dans le cadre du vieillissement de la population. /ncp