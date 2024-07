« Moutier à venir » appelle au rejet du concordat

Ils appellent au rejet du Concordat censé régler le transfert de Moutier dans le Canton du Jura. Des membres du parti « Moutier à venir » ont lancé ce jeudi leur campagne en vue du vote des peuples jurassiens et bernois le 22 septembre prochain. Les principaux acteurs institutionnels, gouvernements et législatifs respectifs, se sont déjà prononcés favorablement sur ce concordat. Mais « Moutier à venir », qui ne souhaite pas rejoindre le Jura sans l’affirmer clairement, se pose en défenseur du peuple jurassien après avoir entendu quelques grincements de dents dans le Jura ces dernières semaines. « On veut provoquer un débat dans la population jurassienne, pour valider aussi par le peuple les engagements de l’Etat jurassien envers Moutier. Pas que l’on ait un transfert et qu’après coup le déplacement d’unités administratives et d’écoles à Moutier ne se fasse pas en raison de résistances de la population ou du Parlement », défend Benoît Marchand, conseiller de ville prévôtois siégeant à la commission parlementaire spéciale mixte sur le transfert de Moutier.