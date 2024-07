L’été rime avec chantiers pour les CFF

Avec l’été, voilà les travaux sur la ligne des CFF qui reviennent. L’ex-régie fédérale a interrompu le trafic ferroviaire sur la voie entre Delle et Glovelier depuis samedi et jusqu’au 4 août. Trois secteurs sont en chantier : à la gare à Porrentruy, à celle de Courgenay et aux abords de l’arrêt à St-Ursanne. Sur environ deux kilomètres, les rails, les traverses et le ballast vont être changés. Environ 70 ouvriers sont mobilisés, parfois par équipe pour travailler jour et nuit et ainsi minimiser les perturbations autant pour les riverains que pour les usagers du rail, qui sont moins nombreux en cette période estivale. Des bus de remplacement circulent sur la ligne. Le temps de trajet est prolongé de 20 minutes. Le double passage à niveau en gare à Courgenay sera notamment fermé à la circulation du 19 au 22 juillet.





De gros travaux

Les CFF investissent environ 12 millions de francs dans ces travaux de renouvellement des voies. A Porrentruy, lors d’une visite de chantier mardi, le responsable d’exécution explique les opérations en cours : « On a arraché la voie ce week-end avec des moyens ferroviaires et depuis lundi, on a laissé la place au génie civil ». Clément Stadelmann indique que ces tronçons arrivaient en fin de vie : « Les infrastructures sont énormément sollicitées et avec l’augmentation du trafic et de la vitesse, on a des problèmes de portance du sol. » Ce sont plus de 4'500 tonnes de ballast qui ont été extrait des trois sites pour être trié et récupéré.