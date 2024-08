Le chômage en très légère progression dans le Jura

Le taux de chômage reste encore stable dans le Jura, malgré une légère hausse. À fin juillet, 1’961 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’ORP, dont 1’460 chômeurs et 501 demandeurs d'emploi non chômeurs. Cela représente 49 chômeurs de plus qu’à fin juin, ainsi qu’un taux de chômage de 4%, en progression de 0.1 point par rapport au mois précédent. Il s’agit des chiffres communiqués mardi par le canton. Cette augmentation s’inscrit dans une période stable depuis le début de l’année, le taux de chômage restant entre 3.8 et 4%. Le mois de juillet est traditionnellement à la hausse en raison des vacances estivales et de l’arrivée sur le marché du travail des jeunes en fin de formation.

Dans le détail, le taux de chômage se situe à 4.4% dans le district de Delémont, 4.5% dans celui de Porrentruy et 2.1% dans celui des Franches-Montagnes. Au plan national, le taux de chômage reste stable à 2.3%. /comm-emu