« Le Café des Arts » : Juliane Boesch

Une comédienne boncourtoise à la conquête de Paris. Juliane Boesch a su très jeune qu'elle voulait devenir comédienne, une passion née dans le Jura qui l'a vue grandir. « Les premières Nuits d’été de Milandre, j’ai un souvenir assez vif des premières images que j’ai vues sur cette scène, c’était magique », raconte l’Ajoulote. Et c'est en 2019 qu’elle a rejoint la capitale française. « C’est difficile de faire sa place mais je vois plutôt le côté riche », explique Juliane Boesch. Cet été, la comédienne de 30 ans y a joué pour la première fois un premier rôle et a découvert « une préparation beaucoup plus professionnelle » et une nouvelle pièce l'attend pour cette rentrée. Elle jouera le mois prochain dans « La bonne moitié », une pièce de Romain Gary. Et Juliane Boesch a déjà d’autres envies : « Je suis très attachée à ma région, je sais qu’à un moment donné j’aurai envie de venir faire des projets ici », affirme-t-elle. /mmi