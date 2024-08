Le canton du Jura s'engage pour le oui au Concordat sur Moutier

Un jour après le Conseil-exécutif bernois, c'est au tour du Gouvernement jurassien d’appeler les citoyens à approuver le 22 septembre le Concordat qui règle le transfert de Moutier. « Si tel ne devait pas être le cas, Moutier resterait définitivement dans le canton de Berne et il ne serait pas possible de reprendre les négociations », a insisté la présidente de la délégation gouvernementale aux affaires jurassiennes, Nathalie Barthoulot. « Le vote est absolument crucial. Les Jurassiennes et les Jurassiens ont rendez-vous avec l’histoire », a souligné la ministre.

Un investissement sur le long terme

« Le texte est complet et c'est un bon compromis », a-t-elle déclaré mardi à Delémont. Sur le plan financier, Nathalie Barthoulot a reconnu qu’un tel transfert imposait des coûts, mais elle a comparé la situation à celle de la construction d’une maison. « L’arrivée de Moutier représente des investissements qui rapporteront sur le moyen et le long terme. Elle va créer un dynamisme favorable pour l’ensemble du canton du Jura », a-t-elle ajouté.

105 millions versés à l’Etat jurassien

Les membres de la délégation gouvernementale ont également apporté des précisions sur le manque à gagner de 65 millions de francs lié à la péréquation financière fédérale entre 2026 et 2031. Un accord bilatéral a été négocié avec le canton de Berne. Selon les chiffres présentés mardi, ce dernier versera à l’Etat jurassien 105 millions de francs pour compenser cette perte qui est liée au calcul de la répartition de l’argent de la Confédération qui revient aux cantons.

Le concordat, soumis le même jour au corps électoral bernois, règle les points principaux liés au changement d'appartenance de Moutier comme la continuité administrative, scolaire et hospitalière. Le Gouvernement a assuré qu'il n'envisageait pas d'augmentation d'impôts liée à l'arrivée de la cité prévôtoise.

L'acte soumis au vote le 22 septembre prévoit également l'abrogation de l'article 139 de la Constitution jurassienne sur la création d'un nouveau canton. /ATS-alr