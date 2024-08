« Café des Arts » : Paola Ricca

La vieille ville de Delémont nous dévoile des couleurs riches et des architectures qui témoignent de plusieurs époques. Paola Ricca d’origines tessinoise et jurassienne, expose ses peintures depuis plus de trente ans, et elle réalise des tableaux représentant des lieux ayant des histoires à raconter.

Dans l’exposition « Le bon vieux temps à Delémont » à découvrir jusqu’au 25 octobre à la Petite Galery vers la porte au Loup à Delémont, Paola Ricca présente sa vision de la capitale jurassienne. Le Vorbourg, le pont de la Maltière, la rue de l’Hôpital, toutes ses toiles sont récentes, mais nous replongent dans un autre temps, que même les moins de 50 ans ne pouvaient pas connaître… /jmp