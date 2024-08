Clap de fin pour le premier forage du projet de géothermie à Glovelier

David Eray et Olivier Zingg ont enfin réagi aux résultats du sondage commandé par la commune de Haute-Sorne et qui ont révélé, en début de semaine, que trois habitants sur quatre sont contre le projet de géothermie. « C’est un sondage intéressant qui démontre effectivement une crainte d’une grande partie de la population. Mais d’autres points mettent en avant l’attractivité de la commune et on voit que la population y est heureuse. On voit aussi que des industries se développent. Haute-Sorne est sur une bonne dynamique et on ne peut que se réjouir pour les autorités communales », analyse le ministre. « On prend acte. Je constate juste deux choses : d’une part, le taux de participation est relativement faible. D’autre part, ce questionnaire a été rempli avant le forage. Il serait intéressant de voir si les avis sont toujours les mêmes aujourd’hui, alors que cette première phase des travaux est terminée et que tout s’est passé selon les plans », analyse de son côté le directeur de Geo-Energie Jura. /rch