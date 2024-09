« Rendez-vous sport » : les enjeux de l'équipe de suisse de football

Les joueurs de notre équipe nationale retrouvent les joies du rassemblement. Un peu plus de deux mois après leur élimination en quart de finale du dernier Euro, les hommes de Murat Yakin disputent deux matches de Ligue des Nations cette semaine. Ils se déplacent au Danemark jeudi et reçoivent l’Espagne dimanche avec un néophyte Grégory Wütrich et plusieurs joueurs qui redécouvrent les joies de la sélection. L’objectif est de combler les vides laissés par Yann Sommer, Xherdan Shaqiri et Fabian Schär.

Le « Rendez-vous sport » décrypte les enjeux principaux de ce rassemblement avec notre journaliste sportif Michel Leoni. /lge