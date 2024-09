Le Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur soutient le Concordat sur Moutier

« Moutier est une chance pour le Jura » : c’est avec ces mots que le Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur (CCJE) apporte son soutien au Concordat sur le transfert de la cité prévôtoise dans le Jura. Le texte sera soumis aux populations des cantons du Jura et de Berne le 22 septembre en votation. Le CCJE rappelle que le document règle les points principaux du changement d’appartenance cantonale de Moutier et officialisera le choix des Prévôtois de rejoindre le Jura. L’organisme affirme, par ailleurs, que le canton du Jura pourra, avec Moutier, « renforcer son attractivité et se projeter dans l’avenir avec des horizons innovants et durables ». Pour le CCJE, « un vent nouveau se lève, moteur d’une dynamique bienvenue ». /comm-fco