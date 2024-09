Légère progression du chômage dans le Jura

Le taux de chômage connaît une légère augmentation dans le Jura. À fin août, il a progressé de 0,1 point pour s’établir à 4,1%. Cela représente 33 chômeurs de plus qu’à fin juillet. Au total, 1'967 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régionale de placement (ORP), dont 1'493 chômeurs et 474 demandeurs d’emploi non chômeurs, indiquent les chiffres du Secrétariat d’Etat à l’économie ce jeudi. L’ensemble des demandeurs d’emploi suivis à l’ORP a augmenté de six personnes en août et représente 5,4% de la population active du canton. L’ORP a ouvert 215 dossiers et en a fermé 210 au cours du mois.

Par rapport à la même période l’année précédente, le taux de chômage a connu une augmentation de 0,9 point.

Dans le détail, le taux de chômage s’est fixé à 4,4% dans le district de Delémont, 4,5% dans celui de Porrentruy et 2,4% dans celui des Franches-Montagnes. Au plan national, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point pour se fixer à 2,4%. /comm-gtr