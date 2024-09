Un grand « oui » au Concordat pour clore l’Histoire

« Pour les Prévôtois, cela a vraiment été très long, et après deux votes il s’agit d’enfin réparer une erreur de l’Histoire, de valider et de respecter un long et difficile processus. Voter oui est aussi un geste d’apaisement après des années de lutte et de rancœurs qui ont parfois divisé des familles », témoigne le député des Verts, Philippe Bassin, qui a grandi à Saules dans le Jura bernois.







« Pas une dépense, mais un investissement »

« Il s’agit de nous montrer dignes de l’Histoire d’une population trop longtemps malmenée », a renchéri le président du PSJ Raphaël Ciocchi. Si la classe politique jurassienne est bien consciente que les incidences financières d’un tel transfert brandies notamment par un député UDC ont pu crisper le débat au sein de la population, les partis réunis ce vendredi ont tenté de balayer les craintes. « Moutier n’est pas une dépense, mais un investissement qui va nous rapporter à moyen et long terme. C’est 10% de population en plus, un territoire en plus, une ville avec un apport politique et économique considérable, des entreprises connues au niveau mondial et une vie culturelle forte », dépeint Raphaël Ciocchi tandis que le député CS-POP Rémy Meury qualifie la mise en exergue des craintes financières de « vision court-termiste ».