Une fête pour dire oui au concordat

Encourager les jeunes à voter oui au concordat, et acter ainsi le départ de Moutier dans le canton du Jura. C’est l’objectif de l’évènement «Chill on the Birse», organisé par le comité Moutier Ville Jurassienne (MVJ) ce samedi. Sur fond de musique et autour d’un verre, les organisateurs accueillent les adolescents et jeunes adultes au jardin de la Sociét’halle dès 15h30. Un évènement évidemment connoté politiquement, même si son coordinateur nuance: «Il est plutôt question de pousser les jeunes à exercer leur droit civil en allant voter», répond Corentin Faivre.





Craintes d’un refus du départ de Moutier ?

Sept ans après la première et seule édition, « Chill on the Birse » repart ainsi pour un tour. Pourtant, le soufflé autonomiste est retombé depuis le vote du 28 mars 2021, à l’occasion duquel les Prévôtois ont validé leur souhait de quitter le canton de Berne. Dans l’enchaînement de ce scrutin décisif, les cantons de Berne et du Jura signaient la feuille de route qui fixait les modalités du processus administratif pour le transfert de la cité. Les deux gouvernements confirmaient ainsi leur volonté de collaborer et de régler la Question jurassienne d'un point de vue institutionnel. De cet accord est né le concordat intercantonal, validé ce printemps simultanément par les législatifs bernois et jurassien. Le vote du 22 septembre représente l’étape suivante du processus, avec une consultation des citoyens des deux cantons. Pour rappel, un non bernois ou jurassien enterrerait définitivement le transfert de Moutier.

C’est dans ce contexte que MVJ a décidé de ressusciter « Chill on the Birse ». Par crainte d’une participation trop faible, voire d’un refus du concordat à Moutier? «Un refus, certainement pas, mais une participation faible n’est pas écartée», prévoit Corentin Faivre. Le coordinateur de « Chill on the Birse » complète : « On voit que les campagnes se sont apaisées, quel que soit le côté, et cela s’est déjà ressenti il y a deux ans lors des élections municipales.» D’où la volonté de mobiliser et éviter un «non» prévôtois qui, s’il ne condamnerait pas le transfert, aurait mauvaise allure.





Le sentiment d’un transfert déjà acquis

Les jeunes se sont engagés fortement en 2017 et 2021 lors des votes décisifs. « Chill on the Birse » s’adresse surtout à eux. Pour Corentin Faivre, cette partie de la population se sent maintenant moins concernée, le changement d’appartenance cantonale semblant déjà acquis. Le jeune Prévôtois avertit : «Ce concordat entre les deux cantons est important, il faut que la participation soit au rendez-vous.»

L’évènement « Chill on the Birse », apprécié il y a 7 ans, survivra-t-il à la fin du processus de transfert, et donc à la fin de la Question jurassienne ? Corentin Faivre n’exclut pas de l’organiser à nouveau, mais cette fois hors du contexte politique. /ehe