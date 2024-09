Du matériel de vote en allemand à Moutier

Überraschung à Moutier ! Au moment d’ouvrir leur matériel de vote du 22 septembre, quelques citoyennes et citoyens prévôtois se sont étonnés de découvrir de la documentation écrite dans la langue de Goethe. Le couac est d’autant plus ironique que le matériel en question comprend les informations sur le Concordat qui règle le transfert de la ville de Moutier dans le canton du Jura. Un des objets mis en votation à Moutier, tout comme dans l’ensemble du canton de Berne et du Jura, le 22 septembre.





Une quinzaine de personnes concernées

Contactée mercredi matin, la Chancellerie municipale confirme avoir connaissance de l’erreur. « Entre dix et quinze cas », précise Christian Vaquin, chancelier à Moutier. « L’erreur provient de l’opération de la mise sous enveloppe qui est confiée aux ateliers protégés de la région », détaille-t-il encore. Et de compléter « Les citoyens qui le souhaitent peuvent dès à présent faire changer leur matériel de vote auprès de l’administration communale et on a également fait figurer le message en français sur le site de la commune de même que le lien sur le site du canton ».