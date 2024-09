L'UDC du Jura bernois lance un dernier cri contre le Concordat

A moins de dix jours du scrutin sur le transfert de Moutier dans le canton du Jura, l'UDC du Jura bernois réitère son appel au «non» dans un combat qui semble perdu. A l'exception de l'UDC bernoise, les autorités et les partis politiques des deux cantons invitent la population à accepter le Concordat.



La cité prévôtoise ne peut qu'être perdante en rejoignant le canton pauvre du Jura, ont dénoncé mercredi quatre politiciens UDC originaires du Jura bernois devant la fontaine de la justice à Berne.

« La ville de Moutier se dirige vers le démantèlement de toute une organisation bien rôdée au sein d'un canton fort », a déclaré à la presse le député bernois et conseiller municipal de Moutier Marc Tobler devant le monument vandalisé en 1986 dans des actes attribués aux séparatistes jurassiens.

Aux côtés du conseiller national Manfred Bühler, le député bernois Etienne Klopfenstein a prédit pour sa part un « réveil douloureux » pour les habitants de Moutier le 1er janvier 2026, jour où la ville deviendra jurassienne. Les politiciens UDC sont convaincus que les Prévôtois regretteront ce choix, dont une forte minorité ne voulait pas.





Une étape qui ne tourne pas la page

Le Concordat n'est pas non plus un moyen de clore la Question jurassienne, selon eux. Alors que le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) a déjà annoncé qu'il continuerait le combat, « comment voulez-vous aller de l'avant », a demandé le député Maxime Ochsenbein. L'UDC Jura, qui a récemment recommandé le oui le 22 septembre dans un vote serré, a manqué de courage, selon lui. Plus généralement, le député dénonce la naïveté des partis politiques jurassiens « qui se précipitent et s'alignent derrière le MAJ et certains mouvements extrémistes » dans le camp du oui.

M. Bühler a pour sa part critiqué un Concordat qui « découle en ligne directe » des actes violents commis par les séparatistes jurassiens au cours de l'histoire. Les politiciens ont cependant reconnu que les populations jurassienne et bernoise ne les suivront très certainement pas le 22 septembre.

Si la population de l'un des deux cantons glisse un non dans l'urne dans dix jours, Moutier et ses 7'200 habitants resteraient bernois. Les cantons et la Confédération veulent éviter un tel scénario qui déboucherait inévitablement sur une période de fortes tensions. /ATS