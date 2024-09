Les élus fédéraux jurassiens s’expriment pour le Concordat

Les quatre élus fédéraux du canton du Jura appellent à voter « oui » au Concordat de Moutier ce dimanche. Une tribune signée par les élus Charles Juillard (Le Centre), Mathilde Crevoisier Crelier (PS), Pierre-Alain Fridez (PS) et par Thomas Stettler (UDC), a été publiée ce lundi. Les quatre parlementaires estiment qu’approuver les modalités qui règlent le transfert de la ville de Moutier dans le Jura « c’est l’Histoire, la raison et le cœur qui nous le commandent ». Les élus soulignent que la question financière ne doit pas retenir le « oui », et estiment que la cité prévôtoise dispose d’un potentiel économique de première importance, fait d’entreprises de haut niveau et reconnues mondialement, mais aussi d’un dynamisme culturel remarquable.

En cas de « oui » au Concordat de Moutier, les élus fédéraux jurassiens s’exprimeront sur les modifications territoriales lors du vote de l’Assemblée fédérale au printemps 2025. /rch-ero