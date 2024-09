Concordat de Moutier : « C’est le rêve qui continue »

Le transfert de Moutier dans le canton du Jura a franchi une nouvelle étape avec la validation du Concordat des peuples jurassien et bernoi ce dimanche. Après ces votes positifs, c’est le soulagement pour le conseiller municipal de Moutier et président de la Délégation pour les affaires jurassiennes (DAJ). Valentin Zuber estime qu’il s’agit d’un vote « qui vient tourner une page de l’histoire » et exprime sa gratitude. « Quand j’ai vu Courchapoix et Lajoux, j’ai eu les larmes aux yeux », confie-t-il.