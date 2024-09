Le maire de Bure consterné par le vote de ses concitoyens

Le maire de Bure ne digère pas le résultat de sa commune en ce qui concerne la votation sur le Concordat réglant le transfert de Moutier dans le Jura. Le village ajoulot est la seule commune avec Ederswiler à avoir refusé le texte dimanche par 51% des voix (152 suffrages contre 146). Dans un courriel transmis à son homologue de Moutier, Marcel Winistoerfer, et à la presse, Michel Vallat se dit « consterné » par le vote de ses concitoyens. En tant que fervent défenseur de la cause jurassienne, il indique ne pas comprendre la prise de position des habitants de Bure. « Honte et colère sont mes sentiments en cette fin de journée », écrit-il. /comm-alr