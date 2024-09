Commentaire : un résultat sans appel sur le Concordat

Il n’y a pas eu photo. La minorité a été plutôt bruyante durant la campagne, mais c’est la nette majorité silencieuse qui l’a emporté. Dans le Jura, on a réaffirmé l’attachement fait à Moutier, par raison, cœur ou réparation d’une injustice selon le vécu de la Question jurassienne. La peur a donc été reléguée au second plan. Le redressement des finances cantonales se fera dans un autre débat, qui n’a finalement rien à voir avec le Concordat. A Berne, on a montré une volonté de tourner le page et de respecter la volonté des Prévôtois. C’est tout à l’honneur des citoyens de l’Ancien canton. Le Jura bernois a dit « oui », c’est à souligner. Il n’a d’ailleurs pas attendu le vote d’hier pour lancer sa réorganisation sous l’appellation Grand Chasseral. Moutier sera donc jurassienne le 1er janvier 2026. Ce sera un bol d’air frais bienvenu, un nouveau départ pour le canton du Jura cinquantenaire.