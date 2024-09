La Bible de Moutier-Grandval de retour dans le Jura

Un joyau reviendra temporairement dans la région. Le Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont (MJAH) accueillera la Bible de Moutier-Grandval du 8 mars au 8 juin 2025. Rédigé au 9e siècle, ce manuscrit fait partie de la collection la plus exclusive de la British Library de Londres, annonce le musée ce lundi. L’ouvrage n’avait pas été exposé en terre jurassienne depuis 1981. La Bible de Moutier-Grandval sera la pièce maîtresse d’une exposition qui décryptera le contexte historique, culturel et religieux dans lequel l’ouvrage a évolué du Moyen Âge à nos jours. « En plus d’être un défi logistique de grande envergure, la venue dans le Jura de ce document unique sera l’occasion de faire rayonner son importance historique et culturelle bien au-delà des frontières régionales », se réjouit le musée.







Nombreux évènements à venir

Ce manuscrit sur parchemin a été réalisé à l’abbaye de Saint-Martin de Tours vers 830 en ensuite offert à l’abbaye de Moutier-Grandval. Il s’agit d’une « des plus anciennes bibles illustrées au monde à avoir été conservée intégralement », précise le MJAH. Sa venue dans le Jura donnera lieu à de nombreuses manifestations culturelles et scientifiques, notamment un colloque international organisé par le centre de recherche et de documentation du Jura bernois Mémoires d’Ici. /comm-gtr