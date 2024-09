Une facture de plus de 450'000 francs pour la place de l’Etang

Les coûts du fiasco du parking de la place de l’Etang à Delémont sont désormais connus. Ils atteignent 451'400 francs au total mais l’ensemble de la somme n’a pas été totalement perdu. Le Conseil communal a donné ces informations en réponse à une question écrite qui figure à l’ordre du jour de la séance du Conseil de ville qui s’est tenue ce lundi soir. L’élue PLR Christine Domont souhaitait connaître les détails de la facture pour la commune et voulait également savoir si des recherches en responsabilité avaient été entreprises. Dans sa réponse, le Conseil communal précise que le crédit voté par le Conseil de ville a été dépassé de 20'000 francs pour réaliser des aménagements le long des bâtiments Circosphère et Art’senal. Il relève que le bancodrive reste en place et qu’une partie des installations techniques a été ou pourrait être réutilisée. L’argent investi n’est donc pas perdu. Le manque à gagner pour la commune découle ainsi principalement de la durée d’ouverture du parking sans contrôle, soit durant neuf mois, et atteint 110'000 francs. La perte sèche totale pour la ville est ainsi estimée à 270'000 francs. Concernant les responsabilités, le Conseil communal reconnaît un manque d’anticipation et de coordination entre les services. Il estime toutefois que les problèmes d’échanges de données entre le fournisseur de la barrière et celui des horodateurs auraient dû pouvoir être réglés par les deux sociétés. Le Conseil communal indique également qu’il a renoncé à lancer une procédure devant les tribunaux. La démarche aurait eu peu de chances de succès et aurait conduit à des francs importants, précise l’exécutif. /fco