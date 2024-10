« Rendez-vous sport » : l’écrasante domination de Noé Pretalli

Noé Pretalli a une nouvelle fois survolé les débats dans le Championnat de Suisse de moto trial. Le pilote vadais a remportéce dimanche la dernière compétition de la saison à Grandval. Il s’est ainsi imposé pour la 9e fois dans ce championnat, sans pour autant se lasser, a-t-il assuré ce lundi dans « Rendez-vous sport ». Pour expliquer sa domination écrasante, Noé Pretalli invoque « mon bagage, mes années d’expérience, aussi sur le plan international ». Celui qui a pris cette saison la 5e place du Championnat d’Europe lorgne désormais sur les sommets continentaux, « un championnat plus relevé qui me permet de beaucoup plus m’épanouir ». En Suisse, « il nous manque une certaine passion pour le sport motorisé, des structures, des terrains », estime Noé Pretalli. /mmi