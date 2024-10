« Café des Arts » : Bruno Coppens

Bruno Coppens, humoriste belge et jongleur de mots, ouvre la nouvelle saison du Laaf-Théâtre à Courtételle vendredi 25 et samedi octobre à 20h30, avec son spectacle « Je mène une vie scène ».

Le ton est donné dès l’ouverture de rideau. On découvre un vélo, et l’humoriste, à l’aide de ses mots bien sculptés, nous questionne autour de la sauvegarde de la planète avec quelques propos écologiques ou absurdes, toujours piqués dans nos habitudes quotidiennes. Digne héritier de Raymond Devos et autres jongleurs de l’esprit, Bruno Coppens joue avec les mots et nous apporte un rire haut en couleur. /jmp