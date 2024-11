La sécurité à améliorer dans le secteur du Colliard à Delémont

Des mesures doivent être prises dans le secteur du Colliard à Delémont pour renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes. Le sujet s’est invité lundi soir au Conseil de ville. À l’heure des questions orales, Céline Blaser (Les Vert-e-s) s’est inquiétée de la dangerosité d’une partie de la route de Bâle qui conduit à la réserve du Colliard. L’élue a estimé que certains automobilistes roulaient particulièrement vite dans cette zone, voire frôlaient parfois les cyclistes. Le constat a été partagé par le conseiller communal en charge de l’urbanisme. Emmanuel Koller a souligné que des études étaient en cours au niveau de la Confédération pour que le trafic de la N18 en direction de Bâle ne transite plus par cet endroit. La ville va toutefois, selon lui, s’adresser à l’Office fédéral des routes pour trouver une solution à plus court terme, comme par exemple une utilisation partagée du trottoir par les piétons et les cyclistes.