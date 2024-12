Une femme retrouve le perchoir de Val Terbi

Gabrielle Maître-Brusatin s’empare de la clochette du Conseil général de Val Terbi et ouvre une nouvelle ère féminine. L’élue de VT Ensemble, qui effectue sa première législature, a été portée mardi soir à la présidence du législatif pour l’année 2025 par acclamation. L’habitante de Vicques âgée de 43 ans est seulement la deuxième femme à accéder à cette fonction après Madeleine Brêchet qui avait présidé en 2013 lors de la première année après la fusion. Deux autres femmes devraient lui succéder selon la composition actuelle du bureau. « C’est une fierté et un immense défi. Je suis novice en politique, tombée dedans par mariage, mais je crois que chacune et chacun peut contribuer à construire un avenir meilleur pour notre commune et ses habitants. Le fait d’être seulement la deuxième femme à occuper cette fonction donne à cette élection une portée symbolique particulière », a déclaré dans son discours Gabrielle Maître-Brusatin, infirmière de profession et désormais mère au foyer pour ses deux enfants.