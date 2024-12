Lisa Raval accède au perchoir du législatif de Porrentruy

D’illustres prédécesseurs

Une des dernières présidentes socialistes du Conseil de ville n’est autre que Mathilde Crevoisier Crelier, qui a par la suite accédé au Conseil des Etats. Rosalie Beuret-Siess, sœur de Lisa Raval, a aussi fait ses armes dans les rangs du Conseil de ville et du Conseil municipal avant d’être élue au Gouvernement. « Des exemples » pour Lisa Raval : « J’admire beaucoup leur parcours, leur manière de défendre leurs convictions et leurs valeurs qui sont aussi les miennes. Je ne pense qu’aucune d’elles n’aurait imaginé un tel destin en devenant présidente du Conseil de ville. On verra ce que l’avenir me réserve. »





D’autres félicitations

Le bureau du législatif bruntrutain est complété par l’élue PCSI Gladys Udry Léchenne et par le PLR Thierry Berthoud. Cette dernière séance a aussi permis au Conseil de ville et au Conseil municipal de féliciter Stéphane Theurillat, présent une dernière fois jeudi soir, pour son élection au Gouvernement jurassien. Le Bruntrutain prêtera d’ailleurs serment ce vendredi en tant que nouveau ministre. /ncp