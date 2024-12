Le centre MEDIQO des Franches-Montagnes déménage

Le centre MEDIQO des Franches-Montagnes change d’adresse. « Le Franc-Montagnard » annonce dans son édition de ce samedi que l’antenne taignonne de la structure de médecine générale quittera ses quartiers de Saignelégier courant 2025. Destination : Le Noirmont, et plus précisément les locaux anciennement occupés par les services sociaux et les soins à domicile. Olivier Guerdat, responsable communication d’un Hôpital du Jura qui gère MEDIQO, évoque dans les colonnes du journal « un besoin de place » pour répondre à une « demande de la patientèle [qui] est forte ». Une place que n’offrent apparemment plus suffisamment les locaux actuels de l’antenne MEDIQO des Franches-Montagnes à Saignelégier. Le maire du chef-lieu taignon, interrogé par « Le Franc-Montagnard », dit apprendre ce déménagement « avec indignation ». /tbe