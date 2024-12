Pompiers et urgentistes « sur leur 31 »

Aux urgences, on « marque le coup » entre collègues avant minuit

Les urgentistes de l'Hôpital du Jura passeront eux aussi le cap de la nouvelle année sur le pont. Le personnel soignant s’attend à faire face à des urgences typiques du réveillon du Nouvel An. « Des accidents liés à la consommation d’alcool, des chutes, et des accidents ménagers lorsqu’on cuisine », précise le médecin adjoint aux urgences à Delémont Mathieu Pfendler. Entre collègues, « on se permet quand même de marquer le coup en apportant à manger, d’autant plus que les urgences sont particulièrement calmes avant minuit », ajoute-t-il, avant que la donne change : « La soirée avançant, la consommation d’alcool est plus importante, il y a aussi l’utilisation d’engins pyrotechniques ». Mathieu Pfendler estime enfin que « les gens se connaissent mieux et prennent un peu mieux soin les uns des autres » dans le Jura, en comparaison avec Lausanne ou Genève, où il a aussi exercé. /mmi