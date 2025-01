Une motion pour verser les parts de la BNS à la réserve

L’attribution des parts de bénéfice de la Banque nationale suisse continue à faire débat dans le canton du Jura. La députée Irène Donzé (PLR) a déposé récemment une motion sur le sujet. L’élue des Breuleux demande que les éventuelles parts de bénéfice de la BNS soient versées à l’avenir dans la réserve pour politique budgétaire qui est actuelle à sec. Irène Donzé relève, tout d’abord, que la question des parts de bénéfice de la BNS revient sans cesse dans le cadre des discussions sur les budgets du canton du Jura. Les débats portent sur leur prise en compte ou non dans le fonctionnement de l’Etat. La députée PLR salue le fait que le budget 2025 a été établi par le Gouvernement jurassien sans aucune part de la BNS tout en répondant au frein à l’endettement. Irène Donzé note que la réserve pour politique budgétaire est épuisée et estime qu’il serait bon de reconstruire un bas de laine. La députée PLR estime ainsi qu’il serait cohérent de proposer que les éventuels futurs versements de la BNS soient attribués directement dans le fonds en question. Elle demande donc au Gouvernement de mettre en place les dispositions nécessaires pour garantir la mise en place d’un tel procédé. L’objectif vise donc à « ne pas intégrer les parts de la BNS au compte de fonctionnement de l’Etat lors de l’établissement du budget » et de les utiliser « comme montants de secours lorsque les circonstances l’exigeront ». /comm-fco