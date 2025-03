Une motion pour soutenir les producteurs jurassiens de vins et de bières

Les producteurs jurassiens de vins et de bières ont besoin d’un coup de pouce. C’est la conviction de Pauline Godat (Vert-e-s) qui a déposé récemment une motion sur le sujet. L’élue écologiste demande au Gouvernement d’introduire un nouvel article dans la loi sur les auberges. L’objectif du texte vise à soutenir la consommation de vins et de bières produits dans le Jura. Pauline Godat souligne que le Jura compte une dizaine de vignerons et une quinzaine de brasseries. Le tout représente environ 45 postes équivalents plein temps et quelque 8 millions de francs de chiffres d’affaires. L’élue écologiste relève que les producteurs ont vu leurs ventes augmenter pendant la période Covid mais que les anciens schémas sont ensuite revenus. Nombre de ces artisans se retrouvent ainsi en difficulté actuellement face aux augmentations des coûts. Pauline Godat propose donc d’introduire un nouvel article dans la loi cantonale sur les auberges. Elle estime que le texte pourrait s’inspirer de la législation vaudoise. Cette dernière stipule que les établissements soumis à patente doivent proposer sur leur carte une bière et un vin local, soit avec au minimum 75% d’ingrédients issus du canton. Pauline Godat demande le traitement en urgence de sa motion puisque des modifications de la loi sur les auberges sont actuellement en discussion en commission. /comm-fco