Compromis pour l’adoption de la loi sur l’aménagement du territoire

La nouvelle loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) a passé le cap du Parlement jurassien. En deuxième lecture, les députés ont adopté le texte par 52 voix contre 7 ce mercredi. « Le but final est de protéger la population. La loi me plaît, elle est adaptée à la réalité actuelle », a affirmé le président de la commission de l’environnement et de l’équipement, Claude Schlüchter. Comme il fallait s’y attendre, les débats se sont cristallisés sur l’article 4. Les députés sont revenus sur le texte accepté en première lecture. Les demandes de permis de construire devront être établies par des personnes qualifiées pour des travaux de plus 150'000 francs. Un compromis a pu être trouvé en commission sur ce point et a trouvé grâce devant le législatif par 35 voix contre 16 et 8 abstentions. Initialement, un montant de 100'000 francs avait été retenu suscitant beaucoup de réactions chez les professionnels de la branche. /rce