Vers de nouvelles règles pour les demandes de permis de construire

Une compétence laissée au Parlement

Le législatif a également décidé de laisser la compétence au Parlement pour adopter le plan directeur cantonal. Le Gouvernement et la minorité de la commission proposaient de transmettre cette prérogative à l’exécutif pour simplifier les procédures en la matière. Claude Schlüchter estime que des changements sont encore possibles lors de la deuxième lecture du texte. « Dans chaque match, il y a une deuxième mi-temps. En ce qui concerne la simplification, on peut faire encore mieux, mais c’est déjà un bon pas, on est passé de 30 à 20 amendements et on en a voté une quinzaine ce jour. À l’extérieur, on entend beaucoup cette demande des citoyens d’alléger les procédures. On a vu aujourd’hui qu’il y avait quand même une partie du Parlement qui souhaitait encore s’arroger certains pouvoirs... mais on peut encore inverser la tendance ! », confie le socialiste, président de la commission de l'environnement et de l'équipement. /alr-jpi