Réflexion autour du plafonnement des primes-maladie dans le Jura

Les primes d’assurance-maladie ne seront pas plafonnées à 10% du revenu déterminant pour toute la population jurassienne. Une réflexion pour définir un pourcentage maximal sera toutefois mise en place dans le cadre du contre-projet indirect à l’initiative fédérale refusée le 9 juin 2024. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi par 38 voix contre 17 et 4 abstentions une motion transformée en postulat de Jelica Aubry-Janketic (PS). Le texte demandait de plafonner les primes à 10% du revenu déterminant, ce qui aurait représenté une charge supplémentaire de 69 millions de francs pour l’État jurassien. « Le statu quo n’est plus tenable », a argué la députée Jelica Aubry-Janketic. Selon la députée, cette somme représente 6% du budget annuel cantonal et est donc « une question de choix politique ».

L’augmentation des primes et leur impact sur la population jurassienne est légitime selon la ministre Nathalie Barthoulot. Cependant, la charge d’une telle mesure « n’est objectivement pas une option envisageable dans le contexte financier actuel », a rappelé la ministre. /fco-gtr