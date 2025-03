Le Parlement en bref

Assisté à la promesse solennelle de Laurent Haegeli (UDC) en tant que député suppléant.

Accepté à l’unanimité (55 voix) l’arrêté constatant l’élection de Mme Alice Sandoz à la fonction de juge suppléante au Tribunal de première instance.

Assisté à la promesse solennelle de Séraphin Logos au poste de procureur ainsi que celle de Pablo Probst et d’Alice Sandoz en tant que juges suppléants au Tribunal de première instance.

Élu Anne Froidevaux (Le Centre) en tant que membre de la commission de gestion et des finances.

Élu Henry Maxence (Le Centre) en tant que remplaçant de la commission de l’environnement et de l’équipement.

Élu Paul Monnerat (PVL) en tant que remplaçant de la commission de la justice.

Élu Serge Beuret (Le Centre) en tant que membre de la commission de l’économie.

Élu Brigitte Favre (UDC) et Sophie Guenot (PCSI) en tant que membres, Laurent Haegeli (UDC) et Carole Pelletier (PCSI) en tant que remplaçants de la commission de la santé et des affaires sociales.

Élu Serge Beuret (Le Centre) par 29 voix en tant que président de la commission de l’économie.

Refusé par 36 voix contre 22 et 1 abstention d’entrer en matière sur la modification de la loi sur les droits politiques (réalisation de l’initiative parlementaire no 40 « Domicile fiscal des candidat-e-s au Gouvernement »).

Accepté à l’unanimité en deuxième lecture la modification de la loi sur les droits politiques (volet II – outil informatique utilisé pour les votations et les élections et volet III – autres modifications mineures).

Refusé par 51 voix contre 8 la motion d’Anael Lovis (PLR), intitulée « Cap sur l’avenir ».

Accepté en deuxième lecture par 52 voix contre 7 la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).

Accepté par 54 voix et 1 abstention l’arrêté octroyant un crédit d’engagement de 584'000 francs à l’Office de l’environnement destiné à assurer le financement d’une subvention en faveur de la commune de Basse-Vendline pour la réalisation des mesures de protection contre les crues et de revitalisation de la Vendline et de ses affluents.

Refusé par 33 voix contre 21 et 3 absentions la première partie et par 32 voix contre 22 et 3 abstentions la deuxième partie de la motion de Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s), intitulée « La qualité de l’air intérieur mérite davantage d’attention ».

Accepté par 38 voix contre 17 et 4 abstentions la motion de Jelica Aubry-Janketic (PS), intitulée « Pour un plafonnement des primes d’assurance-maladie à 10% du revenu déterminant ».