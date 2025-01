« Le monde en cause » : un « Charlie Hebdo » réalisé par des étudiants

La France a marqué cette semaine les dix ans des attentats de Charlie Hebdo. Ces attaques menées par trois terroristes avaient fait 17 victimes au total dans la rédaction du journal satirique, mais également à Montrouge et dans un supermarché casher de Paris. Des dessinateurs, comme Cabu, Charb ou Wolinski avaient notamment été assassinés. Parmi les nombreux hommages : une initiative dans l'est de la France a voulu impliquer des lycéens. Les jeunes élèves ont rédigé, dessiné et publié un hebdomadaire, petit frère très ressemblant à l'original. Notre correspondante à Strasbourg, Stéphanie Wenger, a assisté à la réalisation du journal :