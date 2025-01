Les camions vibreurs de retour à Haute-Sorne

La nouvelle campagne de mesures géophysiques en lien avec le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne est prête à être lancée. Le promoteur Géo-Energie Jura en a communiqué les détails lundi. Dès mardi, deux camions vibreurs parcourront un secteur de 30 km2 autour du forage, surtout sur les routes publiques des villages de Bassecourt, Glovelier et Boécourt. L’opération durera environ deux semaines en journée entre 8h et 18h. L’objectif est d’affiner les résultats obtenus lors des précédentes phases afin d’améliorer les connaissances de la géologie jurassienne.

D’après Géo-Energie Jura, les nuisances sonores se limiteront au passage des véhicules et les vibrations respecteront les normes en vigueur. Il n’y aura pas d’impact sur les bâtiments, les routes ou les conduites, alors que les riverains ont déjà été prévenus. La sismique par réflexion 3D qui sera utilisée apportera un degré de détail supplémentaire. Cette méthode non invasive fonctionne sur le même principe que l’échographie médicale. Le sous-sol va ainsi réfléchir ces ondes de manière différente selon la nature et la structure de la roche. Des géophones disposés à intervalles réguliers captent ensuite en surface les signaux renvoyés et enregistrent les données qui permettront aux géologues de dériver une image en trois dimensions du sous-sol.

Pour la suite, des tests de stimulation vont être menés en mars ou avril dans le forage d’exploration réalisé l’été dernier. /comm-emu