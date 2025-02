À un mois de son retour, la Bible de Moutier-Grandval est très attendue

La bible n’a pas encore livré tous ses secrets

En plus de l’exposition, de nombreux évènements culturels et scientifiques seront organisés jusqu’en mai en dans toute la région pour faire connaître l'histoire périlleuse de l'ouvrage d'exception à travers les siècles et les frontières : visites théâtralisées, cycles de conférence ou initiations à l’enluminure médiévale à Delémont, visites historiques et conférences à Moutier, etc. L’un des temps forts sera un colloque universitaire international mis sur pied par Mémoires d’ici, le entre de recherche et de documentation du Jura bernois, qui réunira chercheurs et scientifiques. Si la Bible de Moutier-Grandval est l'un des ouvrages les plus étudiés au monde, de nouvelles découvertes pourraient être faites grâce à la tenue de ce colloque à Tramelan, selon Sylviane Messerli, directrice de Mémoires d'ici.