Un lien entre les fuites d’eau et les camions vibreurs ?

Selon elles, les analyses menées semblent démentir l’existence d’un lien direct entre le passage des camions vibreurs et le déclenchement de certaines fuites. « Après les passages de ces camions, on a regardé chaque fuite et étudié les causes. On remarque vraiment qu’il n’y a pas eu de rupture liée à un effort mécanique sur ces canalisations. Elles ont principalement cédé sous la corrosion », relève Céline Grellier. Selon les observations, soit les ruptures sont trop éloignées de l’itinéraire des camions vibreurs, soit le « trou » ne correspond pas à la conséquence d’une vibration.







« Des sollicitations sur les canalisations, il y en a tellement »

« On ne peut pas exclure un lien à 100%, mais à 99,9% ces deux évènements n’ont rien à voir. Des sollicitations sur les conduites, il y en a tellement entre les grands froids, les sècheresses extrêmes, des soutirages dans les conduites, des variations de pression... Et ces conduites sont habituées à trembler lors de séismes et répliques que l’on ressent jusque chez nous. Le passage des camions est minime par rapport à ce qu’elles subissent au quotidien », avance Céline Grellier. « Nous avions étudié tous les itinéraires proposés pour les camions vibreurs, et nous avons demandé d’éviter les zones critiques tant au niveau de la vieillesse des installations que l’importance névralgique de l’alimentation en eau du réseau », précise la conseillère communale. De même, tous les bâtiments et infrastructures liés au réseau d’eau avaient fait l’objet d’un protocole de fissure lors du lancement du projet de géothermie. /jpi